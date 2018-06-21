حكم استخدام المرأة للمكياج

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام المرأة للمكياج إذا كان للزينة الظاهرة فإنه جائز كما قال الفقهاء لكن بشرط ألا يثير الفتنة.





وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال «ما حكم عمل المرأة ميكب أرتست؟»، أن إستعمال المرأة للمكياج ليس حرامًا لأنه داخل فى الزينة الظاهرة فمادام أنها فى الأجزاء، التى سمحت بأن تظهر فليس حرامًا وجائز العمل فيه ولكن بشرط ألا يخرج الأمر إلى حد إثارة الفتن، مٌشيرًا الى أن كل ما جاز فيه استعمالان يجوز الاتجار والعمل فيه.