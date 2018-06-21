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ديني

حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك فارقٌا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي: فعلى مستوى الفرد يجوز تحديد نوع الجنين؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود.

وأضافت دار الإفتاء فى إجابتها على سؤال « ما حكم التدخل طبيًّا لتحديد نوع الجنين؟»، أما على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى، واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.

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