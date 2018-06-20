وزيرا التعليم العالي والصحة يفتتحان مؤتمر القسطرة المخية..غدا

تنطلق غدا الخميس فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية الذي تنظمه الجمعية الشرق أوسطية وشمال إفريقيا للتدخل فى الجهاز العصبى برئاسة الدكتور اسامة ياسين ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للسكتة الدماغية برئاسة الدكتور فتحى عفيفى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر سابقا.



وقال الدكتور خالد صبح أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، ويشارك فى الافتتاح كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



وأوضح الدكتور اسامة ياسين منصور رئيس المنظمة الشرق أوسطية وشمال إفريقيا وأستاذ المخ والأعصاب بطب الأسكندرية، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تكريما لمصر برئاسة المنظمة الشرق اوسطية وشمال افريقيا ، مشيرا أنه يستضيف نخبة من علماء العالم في علاج السكتات الدماغية والعلاج بالقسطرة المخية من أكثر من ٢٠ دوله ‎تشمل أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وشرق اسيا ، لافتا أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن حوالى 100 بحث علمى تتناول أحدث ما وصل إلية العلم فى مجالات علاج جلطات المخ والأعصاب والقسطرة المخية.



كما أوضح ياسين أن إستضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى الكبير ورعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومشاركة علماء من مختلف دول العالم يؤكد أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان ، يشارك فى المؤتمر أطباء المخ والأعصاب بالجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.