النيل الدولية تلتقى مع الوفد الإيطالي الزائر لأماكن العائلة المقدسة

سجلت الإعلامية تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية لقاءات حصرية مع ستيفانو فاسكوني وماريا روزا بالومبي مسئولي التنظيم لزيارة الوفد الإيطالي لمزارات العائلة المقدسة بالقاهرة.



وأكد الضيفان أن زيارة هذا الوفد تعد حدثا تاريخيا، معربين عن سعادتهم بوجودهم ضمن أول وفد سياحي ديني منظم يأتي بالتعاون مع الدولة، كما أكدا انبهارهما بزيارة الأهرامات والمتحف المصري وعرض الصوت والضوء وزيارة كنيسة العذراء.



وأعرب الضيفان خلال اللقاءات عن سعادتهما بمقابلة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والعديد من الوزراء والشخصيات العامة أثناء تواجدهم بمصر.



وتذيع القناة خلال بث اللقاءات فيلما تسجيليا عن مسار العائلة المقدسة وتقارير عن زيارة بابا الفاتيكان لمصر واستقبال الرئيس السيسي له اثناء زيارته التاريخية.