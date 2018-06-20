رخا: خروج أمريكا من مجلس حقوق الإنسان يؤكد سياستها غير العادلة

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان يعد وسيلة سياسة للهرب نتيجة عجزها عن فرض رأيها كما تفعل فى مجلس الأمن استخدام حق الفيتو.



وأضاف رخا فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الولايات المتحدة لم تنضم لمجلس حقوق الإنسان إلا فى عهد أوباما وحسب الإحصائيات فى نسبة التصويت فى القرارات ضد إسرائيل فهناك أغلبية ضدها.



وأوضح رخا أن هذا الخروج يدل أن سياسة أمريكا ليست عادلة وما تطالب به الولايات المتحدة من حقوق الإنسان واحترامه وحق الشعوب فى الحريات كلها شعارات تستخدمها كمبرر للتدخل فى شئون الدول الأخرى ولكن عندما تأتى إلى إسرائيل تغضب وكأنها تتحدث عن الولايات المتحدة نفسها .





وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قد اعلنت انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان لادعائها بـ "عدم استجابته لمطالب الإصلاحات التي عرضتها أمريكا" بحسب قولها، كما اتهمت المنظمة بحماية منتهكي حقوق الإنسان"، واصفة إياها بـ"المتحيّزة سياسيا