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كأس العالم

حارس أوروجواي يصل إلى رقم تاريخي بكأس العالم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:59 م
فرناندو موسليرا
فرناندو موسليرا
محمد رشاد
نجح فرناندو موسليرا، حارس مرمى منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، في معادلة الرقم التاريخي المُسجل باسم لاديسلاو مازوركيفيتش، حارس منتخب بلاده السابق، في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وذكرت شبكة "TyC"، أن موسليرا يخوض مباراته الـ13 في كأس العالم أمام منتخب السعودية، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، في منافسات المجموعة الأولى من مونديال روسيا.

وأضافت الشبكة أن موسليرا عادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم حارس أوروجواي التاريخي مازوركيفيتش، والذي شارك في 13 مباراة أيضًا خلال النسخ الثلاثة في 1966 بإنجلترا، 1970 بالمكسيك والتي اختير فيها كأفضل حارس مرمى بالمسابقة، وأخيرًا في 1974 بألمانيا.

وشارك موسليرا مع أوروجواي في نسخة 2010 بـ7 مباريات، ومونديال البرازيل 2014 بـ4 مباريات، ومباراتين في نسخة المونديال الحالية، ليكون على موعد مع دخول التاريخ، حال مشاركته في مباراة بلاده أمام روسيا، بالجولة المقبلة.

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