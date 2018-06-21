أمين الفتوى: يجوز استعمال التيمم بدلا من الوضوء في هذه الحالات

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم بديل للوضوء ولا يلجأ الإنسان للتيمم إلا عند فقد الماء فقدا حسيا أو شرعيا، حسيا اى لم يوجد ماء وشرعيا أى يوجد ماء ولكنه لا يستطيع إستخدامه بسبب مرضه.



وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال «أصيب زوجي بجلطة دماغية لا يستطيع المشي على اثرها أقوم بمساعدته لكن لا يستطيع الوضوء او الصلاة اطلب منه التيمم بعد الاستحمام والصلاة فهل يجوز ذلك؟»، أنه لا مانع من التيمم بدلًا من الإغتسال إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء، أو كان استعمال الماء يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه.

