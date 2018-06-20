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كأس العالم

أول تعليق نارى من رونالدو بعد هزيمة المغرب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:59 م
صدى البلد
شيرين عادل
أعرب اللاعب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عبر صفحته الشخصية بموقع " تويتر" عن سعادته الغامرة بعد تحقيق فوز صعب بهدف دون رد أمام نظيره المغربى .

وقال " فوز غالى على منتخب المغرب نحن مستمرون واضعين نصب أعيننا تحقيق هدفنا بالمونديال".

يذكر أن المنتخب البرتغالى تغلب على نظيره المغربى بهدف نظيف ، أحرزه كريستيانو رونالدو فى المباراة التى جمعت الطرفين ظهر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2018.

أحرز هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 4 من رأسية قاتلة داخل شباك منير المحمدى.

قدم المنتخب المغربى مباراة تاريخية وأضاع الكثير من الفرص المحققة على مرمى روى باتريسيو فى غياب تام للمنتخب البرتغالى طوال أحداث الثانى.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المنتخب البرتغالى إلى النقطة الرابعة يتصدر بهم ترتيب المجموعة الثانية فيما تأتى إيران وصيفًا برصيد 3 نقاط ثم إسبانيا ثالثًا بنقطة واحدة وأخيرًا المغرب دون رصيد من النقاط.
أول تعليق نارى من رونالدو بعد هزيمة المغرب

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