ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل لمس المقابر حرام شرعا؟

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس المقابر ليس حراما مادامت مغلقة، ولمسها لا علاقة له بالشرك في الله بأي شيء .

وأضاف "الورداني" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المقابر أماكن وسكن للأموات ولامانع من لمسها.

وتابع": عند الدخول للمقابر يقول المسلم"‏ السلام على أهلها المؤمنين ، والدعاء لهم، فعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه ‏وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار ‏من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" ‏رواه مسلم.‏

ترشيحاتنا

البرتغال تفوز على المغرب 1-0.. والأخير يفقد ركلة جزاء صحيحة.. فيديو

كريستيانو رونالدو يستعيد صدارة هدافي المونديال

مشروبات طبيعية تنظف الجسم والأمعاء

مدرب أجنبي خلفًا لـ كوبر في تدريب منتخب مصر

حارس منتخب الكويت يطالب قطر بالاعتذار.. فيديو

عاجل.. انطلاق مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر

اتهام نجل أردوغان بقتل فنانة تركية شهيرة

المصريون يطالبون برحيل كوبر وتولي التوأم أو حسن شحاتة المهمة.. فيديو

تعرف على جدول مباريات كأس العالم اليوم

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

مباراة السعودية وأوروجواي .. الأخضر يخسر أمام السيليستي بهدف ويودع المونديال

كريستيانو رونالدو يحطم رقم بوشكاش كأفضل هدافي أوروبا الدوليين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قيادات الداخلية تترأس حملات ضبط تعريفة السيرفيس على الطرق

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

ميلانيا ترامب تتألق بإطلالة كلاسيكية من Valentino.. صور

مباراة السعودية وأوروجواي .. حارس الأخضر يحرم كافاني من هدف ثان

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات
بث مباشر HD كورة لايف مباراة اسبانيا وايران اليوم 16-6-2018 يلا شوت
شاهد..لحظة وصول البابا تواضروس الثانى لبنان
بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف
شاهد .. ملخص وهدف مباراة السعودية وأوروجواي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟