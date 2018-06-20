هل لمس المقابر حرام شرعا؟

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس المقابر ليس حراما مادامت مغلقة، ولمسها لا علاقة له بالشرك في الله بأي شيء .



وأضاف "الورداني" خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المقابر أماكن وسكن للأموات ولامانع من لمسها.



وتابع": عند الدخول للمقابر يقول المسلم"‏ السلام على أهلها المؤمنين ، والدعاء لهم، فعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه ‏وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار ‏من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" ‏رواه مسلم.‏

