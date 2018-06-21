هل تبييض الأسنان يبطل الوضوء؟ علي جمعة يجيب

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير يعتقد أن المضمضة من ضمن أركان الوضوء ولكن هذا إعتقاد خاطئ لأن أركان الوضوء هما النية وغسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح بعض الشعر وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب بين الأعضاء.



وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال «هل تغليف الاسنان لكي تكون ابتسامة بيضاء يبطل الوضوء؟»، أن المضمضة ليست من أركان الوضوء ولكنها من سنن الوضوء، فمن فعمل تبيض فى أسنانه بغرض أن يكون إبتسامته أكثر بياضا فلا حرج فى ذلك ولا يبطل هذا الوضوء.



وتابع قائلًا " أن الشافعية نصوا على أن المضمضة ليست من أركان الوضوء".