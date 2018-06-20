التحالف العربي يكشف عن جريمة جديدة لميليشيات الحوثي

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي على استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية، وذلك أثناء القتال في مدينة الحديدة اليمنية.



وشدد المالكي على استمرار العمل مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار إلى مدينة الحديدة، مضيفا أن تطورات كبيرة ستحصل على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها بالكامل، وذلك وفق تصريحاته إلى "العربية".



وأشار إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية في معركة تحرير مطار الحديدة، إنما كشف أن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعًا بشرية بما يخالف القوانين الدولية. وقال: "إن الحوثيين يمنعون خروج المواطنين من الحديدة ويستخدمهم كدروع بشرية، كما يستخدمون المساجد والأحياء السكنية".



يذكر أن العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن، كان أعلن في وقت سابق أن القوات اليمنية وبدعم من تحالف دعم الشرعية سيطرت بالكامل على مطار الحديدة.