شاهد .. ملخص وهدف مباراة السعودية وأوروجواي

حقق منتخب أوروجواي فوزا على نظيره منتخب السعودية بهدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد روستوف أرينا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا وبتلك النتيجة يودع الأخضر برفقة منتخب مصر كاس العالم.



أحرز هدف اللقاء الوحيد لمنتخب أوروجواي لويس سواريز.



سيطر المنتخب السعودي على مجريات اللقاء على مدار 20 دقيقة ونجح فى الضغط على المنافس ورغم السيطرة التي دانت الأخضر إلا أن لويس سواريز نجح فى قلب الطاولة عبر متابعة جيدة لإحدى التمريرات من ركلة ركنية سددها فى شباك حارس المرمى.



شهد الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب لاعبي الأخضر وحاول فهد المولد تهديد مرمى المنافس ووضح مدى التأثر بخروج تيسير الجاسم عقب تعرضه للإصابة وفشل فى إدراك التعادل.