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ديني

حكم منع الرجل من رؤية أولاده بعد الطلاق

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة فى هذه الفترة، ولكن يجب على الأزواج الحد منها لما ينشأ بعدها من مشاكل.

وأضاف "الوردانى"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الإسلام فى حرمان المطلق من رؤية أولاده؟»، أن منع الوالد من أن يرى أولاده حرام شرعًا.

وأكد أن الشرع الحنيف طلب منا أن نترك مساحة للآباء أن يربوا أولادهم، فحرمان الأولاد من أبيهم لا يجوز شرعا.

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