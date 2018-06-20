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كأس العالم

تعرف على الغائبين عن مران الزمالك المسائي اليوم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:12 م
صدى البلد
ملك موسى
شهد التدريب المسائي لفريق الزمالك غياب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعدما تغيب عن التدريب الصباحي، وحضر إسلام جمال مدافع الفريق إلى النادي بعدما غاب عن التدريب الصباحي واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية، وغاب أحمد رفعت بعد حضوره التدريب الصباحي وواصل باسم مرسي الغياب بسبب الإصابة في وجه القدم.

وتغيب محمود عبد العزيز لحصوله على راحة إضافية بعد عودته من معسكر المنتخب قبل انطلاق المونديال وتغيب نانا بوكو لعدم وصوله القاهرة.

ويغيب عن التدريب لاعبو الفريق الدوليين وهم علي جبر وطارق حامد ومحمود حمدي الونش وشيكابالا ومحمود كهربا.

في حين يغيب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق لتواجده مع منتخب تونس الذي يشارك في مونديال روسيا.

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