سيدة تقتحم حفل زفاف حبيبها السابق لرفضها زواجه من أخرى .. فيديو

اقتحمت سيدة حفل زفاف حبيبها السابق، لرفضها زواجه من أخرى، حيث كانت تسير في صالة عقد القران وهي ترتدي فستان زفاف.



وانفجرت المرأة المجهولة الهوية غضبًا، أثناء حفل زفاف حبيبها السابق الذي أقيم في مدينة بينوني في شمال شرق جنوب أفريقيا ، مرتدية ثوب وطرحة الزفاف.



وتُظهر لقطات الفيديو العريس يتجادل مع حبيبته السابقة الغير متوقع حضورها ، بينما تقف عروسته أمامه ، في انتظار الزواج.



فيما تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع على وسائل الإعلام الاجتماعية ، حيث يتم وصف المرأة، بأنها "الصديقة الجانبية" ، وهي كلمة عامية للعشيقة.



