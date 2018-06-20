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كأس العالم

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:20 م
المنتخبات العربية
المنتخبات العربية
يسري غازي
ودع منتخب مصر والسعودية نهائيات مونديال روسيا عقب فوز منتخب أوروجواي على الأخضر بهدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد روستوف أرينا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في روسيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لمنتخب أوروجواي لويس سواريز.

وفشل منتخبا الأخضر والفراعنة فى الحصول على نقطة لدى مشاركتهما فى المجموعة الأولى وخسر المنتخب السعودي في افتتاحية كأس العالم امام روسيا بخمسة أهداف نظيفة الى جانب خسارته امام أوروجواي بهدف وحيد فيما تلقت مصر خسارة امام السيليستي بهدف دون رد وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتصدر المنتخب الروسي المجموعة الأولى بستة نقاط فيما جاء منتخب أوروجواى وصيفا بنفس النقاط ومصر فى المركز الثالث والسعودية بالمركز الرابع بدون نقاط.

كما شهدت منافسات المجموعة الثانية خروج منتخب المغرب من المونديال بعدما تلقى أسود الأطلسي خسارة فى الجولة الأولى بهدف دون رد أمام ايران وبنفس النتيجة تلقى خسارة أمام البرتغال اليوم فى إطار الجولة الثانية.

ويتبقى منتخب تونس الأمل الوحيد للمنتخبات العربية حيث تلقى نسور قرطاج فى الجولة الأولى من المجموعة السابعة خسارة بصعوبة امام انجلترا بهدفين مقابل هدف وسوف يلتقى نظيره منتخب بلجيكا يوم السبت القادم فى الجولة الثانية وفى حال خسارته سوف يودع نهائيات المونديال رسميا.

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