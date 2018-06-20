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أخبار البلد

عاشور يوضح شروط التأهل لممارسة المحاماة شكلا وموضوعا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:22 م
صدى البلد
حمادة خطاب
ذكر سامح عاشور نقيب المحامين، شروط تأهيل المحامين الجدد لممارسة المهنة شكلًا وموضوعًا، والتي بتحققها يصبح للمحامي دور كبير في المجتمع وخدمة المهنة والحفاظ على صورتها، وصاحب رسالة وليس صاحب حرفة أو وظيفة، وتتحقق فيه مسؤولية المحاماة، والتي هي حماية كل القيم النبيلة في المجتمع.

وكانت ضمن هذه الشروط أن يكون دخول المحاماة بناءً على رغبة كاملة ويقين كامل، وإيمان برسالة الدفاع وليس دخول مؤقت، وأن يؤمن المحامي برسالة المهنة، ويلتزم بالمظهر اللائق حيث البدلة الكاملة فرض عين لكل محام، والاحتشام لكل محامية، و الابتعاد عن المظاهر التي تفسد الصورة الذهنية للمحامى والمحامية لدى الآخرين، كما على المحام أن يستشعر هيبة مكانته ومهنته ودوره، وأن يكون باحثًا دائما في تعاليم القانون، ودؤوبًا على القراءة والاطلاع في الثقافة العامة.

وأكد نقيب المحامين أن مهمة معهد المحاماة تحقيق هذه الشروط ، وإكساب المحامي هذه الصفات، فالعمل به يكون لتعليم الأسس المهنية للمحاماة وليس لتعليم القانون، ولإعداد المحامي شكلًا وموضوعًا.

جاء ذلك خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والتي عقدت اليوم، الأربعاء، بقاعة اتحاد عمال مصر، وترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

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