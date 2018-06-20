شهيرة : قرار عودتي للتمثيل مرهون على السيناريو

أكدت الفنانة "شهيرة" أنها لم تتعاقد حتى الآن على العمل الفنى الذى من المقرّر أن تعود به للتمثيل بعد فترة طويلة من الغياب، مؤكدة أن العمل مازال قيد التحضير، وتعاقدها بشكل رسمى مرهون على قراءتها للسيناريو.



