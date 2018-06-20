شهيرة : قرار عودتي للتمثيل مرهون على السيناريو

أكدت الفنانة "شهيرة" أنها لم تتعاقد حتى الآن على العمل الفنى الذى من المقرّر أن تعود به للتمثيل بعد فترة طويلة من الغياب، مؤكدة أن العمل مازال قيد التحضير، وتعاقدها بشكل رسمى مرهون على قراءتها للسيناريو.
وتابعت "شهيرة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها لم تقرأه حتى الآن حلقة واحدة من المسلسل التى ترفض الإفصاح عن تفاصيله، بل إن القائمين عليه، عرضوا عليها فكرة العمل وتطور الشخصية بشكل شفوى فقط، لذا لا تستطيع أن تعطى قرارًا نهائياً، إلا بعد الاطلاع على الحلقات، خاصة أنها دائمًا ما كانت يعرقل عودتها للفن، هو وجود سيناريو جيد.