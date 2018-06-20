اجتماع بـ الجمارك لتنفيذ الشباك الواحد..صور

عقد الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أول الاجتماعات التنفيذية منذ توليه منصبه، مع قيادات المصلحة للبدء في حل المشكلات التي تظهر في مواقع العمل بالإضافة لمعوقات تنفيذ منظومة الشباك الواحد والاعتماد على التقنيات التكنولوجية لتيسر المهام الموكلة.



وقال "عبد العظيم" في تصريحات له على هامش الاجتماع المنعقد بمقر ديوان عام المصلحة اليوم، أن هناك إجراءات لتحقيق الربط الإلكتروني مع كافة المواقع الجمركية و الهيئات الحكومية والبنوك والجهات المعنية لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، مشيرا الي ضرورة إجراء دراسة للبنية التحتية الحالية بكافة المواقع الجمركية والعمل على حل المعوقات وفقا لتوقيت زمني محدد.



وشدد "عبد العظيم" على ضرورة توحيد الإجراءات بكافة المنافذ الجمركية والمعاملة الجمركية خصوصا الأسعار والبند الجمركي بحيث يتم توفير حق الإطلاع للجميع ومراعاة اللامركزية وتفويض الاختصاصات لسرعة الإنجاز وتحقيق العدالة والشفافية والعمل على سرعة انسياب حركة العمل.



يشار إلي أن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك السابق ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إلى أنه مؤسس منظومة الشباك الواحد لتوحيد كافة الإجراءات الجمركية مع الوزارات و الجهات الحكومية المختلفة بما في ذلك البنك المركزي ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة الموانئ وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.



ودارت خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول جميع المشاكل الخاصة بالعمل التكنولوجى ومنها مشاكل الإدراج والتعديل والاسكانر والإفراج المسبق والإيداعات الجمركية وطلبات الإرسال وتمام التصدير وحق الإطلاع والمناطق النائية