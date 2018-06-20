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برلمان

برلمانى:خريطة استثمارية حكومية فى شرق بورسعيد ومحور قناة السويس

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:31 م
النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أى جهد فى الاستثمار فى مصر يعتبر بمثابة ركيزة النجاح لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للأفراد والدولة ، جاء ذلك تعليقا على وصول حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد إلى 100 مليار جنيه.

واكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة لديها خريطة إستثمارية فى المناطق الجديدة ومنها شرق بورسعيد ومحور قناة السويس ، الأمر الذى يساهم فى جذب العمالة ، ويجعل مصر تجذب رءوس اموال المستثمرين الاجانب خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية ستساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الانتاج ، وستساهم فى الحد من الاستيراد ومعالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.

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