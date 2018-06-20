ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عادل عوض: أعمال خالد البكري مخلدة.. ووفاته بها رسالة رحمة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعرب المخرج السينمائي عادل عوض، عن حزنه الشديد لوفاه صديقه الملحن والموسيقار الكبير خالد البكري، أول أيام عيد الفطر بحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد أن غادر سيارته وترك طفليه داخلها، من أجل تقديم الماء لكلب عطشان في الطريق.

وأشار إلى أن الحادث الأليم، أصاب الوسط الفني ككل، قائلًا: «رحيل خالد البكري لم يكن سهلا على الوسط الفني، فقد كان فاجعةً كبرى أصابتنا، فقد كان أحد أكبر الملحنين والموزعين، وعبقري يندُّر وجوده، وكان نعم صديق للجميع، ووفاته كانت رسالة تعلّم الرحمة، فقد كان الفقيد رحيمً حتى على الحيوانات».

وتابع عوض: «تشرفت كثيرًا بالعمل مع البكري، في العديد من الأعمال على رآسها أغنية "تحيا مصر" للفنانة أنوشكا، وأغنية "هما دول" للفنانة نادية مصطفى».

واختتم: «لن ينسى العالم خالد البكري ولا قصة وفاته المليئة بمعاني الرحمة والإنسانية، وستبقى أعماله مخلدة في سماء الوسط الفني، وستبقى أجيالًا وأجيال تستمع لـ"أتحدى العالم" و"أجمل نساء الدنيا" للفنان صابر الرباعي، و"نسيني الدنيا" و"الحب الكبير" للفنان راغب علامة، والعديد والعديد من الأعمال والروائع التي تتزين بموسيقى الراحل خالد البكري».

ترشيحاتنا

ميدو يوجه رسالة للجماهير المصرية بشأن سفر الفنانين

إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور

نبيل معلول يرد على منتقدي تلاوته للفاتحة

مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

وفاة أكبر معمر أزهري عن عمر يناهز 106 أعوام

تعرف على جنسيات ستحصل على إقامة بالإمارات لمدة عام

مناقشة زوج ووالد قتيلات بولاق الدكرور: عثرت عليهن مخنوقات واكتشفت سرقة 340 ألف جنيه

نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

رونالدو يعتزم إطلاق لحيته ويكشف عن السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول
مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟