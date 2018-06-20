عادل عوض: أعمال خالد البكري مخلدة.. ووفاته بها رسالة رحمة

أعرب المخرج السينمائي عادل عوض، عن حزنه الشديد لوفاه صديقه الملحن والموسيقار الكبير خالد البكري، أول أيام عيد الفطر بحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعد أن غادر سيارته وترك طفليه داخلها، من أجل تقديم الماء لكلب عطشان في الطريق.



وأشار إلى أن الحادث الأليم، أصاب الوسط الفني ككل، قائلًا: «رحيل خالد البكري لم يكن سهلا على الوسط الفني، فقد كان فاجعةً كبرى أصابتنا، فقد كان أحد أكبر الملحنين والموزعين، وعبقري يندُّر وجوده، وكان نعم صديق للجميع، ووفاته كانت رسالة تعلّم الرحمة، فقد كان الفقيد رحيمً حتى على الحيوانات».



وتابع عوض: «تشرفت كثيرًا بالعمل مع البكري، في العديد من الأعمال على رآسها أغنية "تحيا مصر" للفنانة أنوشكا، وأغنية "هما دول" للفنانة نادية مصطفى».



واختتم: «لن ينسى العالم خالد البكري ولا قصة وفاته المليئة بمعاني الرحمة والإنسانية، وستبقى أعماله مخلدة في سماء الوسط الفني، وستبقى أجيالًا وأجيال تستمع لـ"أتحدى العالم" و"أجمل نساء الدنيا" للفنان صابر الرباعي، و"نسيني الدنيا" و"الحب الكبير" للفنان راغب علامة، والعديد والعديد من الأعمال والروائع التي تتزين بموسيقى الراحل خالد البكري».

