جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.. نظر 12 قرارا جمهوريا وتجاهل لعرض برنامج الحكومة..و8 طلبات مناقشة عامة عن سياستها مقدمة مما يفوق الـ 20 نائبا

طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب

مناقشة اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين مصر وبيلاروسيا

مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم



يناقش مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، السبت المقبل، 12 تقريرا عن قرارات جمهورية بمختلف المجالات الموقعه بين مصر ودول أخرى وايضا ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، فيما تم التجاهل للحديث بشأن عرض برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى على البرلمان.



جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين،حيث ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل و أكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.



وتضمن أيضا علاء عابد و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة ،وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.



ويناقش الأعضاء أيضا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن طريقة إقرار الموافقة علي اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود ، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018 طريقة إقرار الموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018.



كما يناقش الأعضاء تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.



ويوم الأحد يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017.



ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصــادية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض ( مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2017 ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والموقع فى آستانة بتاريخ 26 / 2 / 2016.



فى السياق ذاته يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى / مرحلة ثانية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 / 9 / 2017،قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017 ، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة 26/9/2017، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 124 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلي الحكومة المصرية ، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف " ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/8/2017.



كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقـات الخــارجـيـة والخـطــة والمــوازنة ، عـن قـرار رئيــس جمهــوريـة مصـــر العــربيـة رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقعة في طوكيو بتاريخ 18/12/2017 ، و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصــادية والعـلاقــات الخــارجية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـة رقم 123 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية ، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية ، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 الف يورو ، والموقع في القاهرة بتاريخ 22/11/2017.

