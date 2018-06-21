ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البرلمان يناقش 8 طلبات مناقشة عامة.. الأسبوع المقبل

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
يناقش مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال،يوم السبت المقبل، 12 تقريرا عن قرارات جمهورية بمختلف المجالات الموقعة بين مصر ودول أخرى وأيضا ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، فيما تم التجاهل للحديث بشأن عرض برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى على البرلمان.

جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس للإسبوع المقبل، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين،حيث ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل و أكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.

وتضمن أيضا طلب لعلاء عابد و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة ،وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.

ترشيحاتنا

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

بث مباشر HD كورة لايف مباراة اسبانيا وايران اليوم 16-6-2018 يلا شوت

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

يوتيوب مشاهدة مباراة اسبانيا وايران بث مباشر الان لجميع السرعات

بعد سجن طارق رمضان.. فرنسا تجمد أموال الحفيد الثاني لحسن البنا

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

شاهد.. ماذا وجد خبراء داخل غواصة سوفيتية مهجورة من الخمسينيات؟

إيران تتراجع خطوة إلى الوراء أمام السعودية

مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

صلاة الجنازة على الشيخ"معوض إبراهيم" عقب الظهر بالجامع الأزهر

اتحاد الكرة: خليفة كوبر أجنبي.. وغضب الحضري ومحمد صلاح شائعات

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟