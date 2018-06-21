البرلمان يناقش 8 طلبات مناقشة عامة.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال،يوم السبت المقبل، 12 تقريرا عن قرارات جمهورية بمختلف المجالات الموقعة بين مصر ودول أخرى وأيضا ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، فيما تم التجاهل للحديث بشأن عرض برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى على البرلمان.



جاء ذلك وفق جدول أعمال المجلس للإسبوع المقبل، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين،حيث ثمانية طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو بسام فليفل و أكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير الترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه - الدقهلية، أيضا سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.



وتضمن أيضا طلب لعلاء عابد و عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح - محافظة الجيزة ، وسياسة الحكومة بشأن تدهور شبكة الطرق، وعن توفير خطوط كافية من الأتوبيسات بمركز الصف - الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة - محافظة الجيزة ،وسياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة - مدينة الصف – محافظة الجيزة، و سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.

