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برلمان

تشريعية واقتصادية النواب تناقشان قرارات جمهورية.. الأسبوع المقبل

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:21 ص
البرلمان
البرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم

يناقش أعضاء البرلمان الأسبوع المقبل على مدار أيام السبت والأحد والأثنين تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،عن طريقة إقرار الموافقة علي اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود ، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018 طريقة إقرار الموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018.

كما يناقش الأعضاء تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجـان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويوم الأحد يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/1/2017.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصــادية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض ( مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/12/2017 ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العـلاقــات الخــارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والموقع فى آستانة بتاريخ 26 / 2 / 2016.

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