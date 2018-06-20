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أخبار البلد

رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:57 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
عقد رؤساء 19 نقابة عامة عمالية يمثلون نسبة 80% من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا مهما تم فيه استعراض أفاق التحرك فى المرحلة القادمة للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات ( 2018 -2022).

شدد رؤساء النقابات الحاضرين علي الوحدة النقابية العمالية فى هذه المرحلة المهمة والحساسة التى يعيشها الوطن، وأن يظلوا قوة واحدة بالعمل النقابى لخدمة مصر، والوقوف خلف القيادة السياسية للنهوض بالتنمية المستدامة.

استعرض المجتمعون الإجراءات التى يجب اتخاذها لإنجاح المرحلة الانتخابية الثالثة والاخيرة لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث أكدوا أهمية التوافق فى اختيار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجلس إدارته حتى لا يحدث أي نوع من الانشقاق داخل التنظيم النقابى الذى يعتبر الكيان الأقوى والأكبر فى المجتمع.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتوافق مع جميع الأطراف، وكذا الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقوم بواجبها خلال اليومين القادمين.

يذكر أن رؤساء النقابات التي حضرت الاجتماع تمثلت في خالد الفقي، النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومحمد سالم ، النقابة العامة للزراعة ، وجبالي المراغي، النقل البري، ومحمد وهب الله ، التجارة ، السعيد النقيب ، الإنتاج الحربي، المناجم والمحاجر ، محمد عرابي، هشام فاروق الخدمات الإدارية ، هشام رضوان، التعليم والبحث العلمي، جمال عقبي، البنوك والتأمينات، البناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، ممدوح محمدي، السياحة والفنادق، عماد حمدي، الكيماويات، عادل نظمي، المرافق العامة ، مجدي شعبان، المالية والضرائب والجمارك، علي عبد الباسط، الخدمات الصحية ، إبراهيم هيكل ، الاتصالات، علي إبراهيم، النيابات والمحاكم، سعيد حسيب، البريد، عبد الفتاح فكري، السكة الحديد.

أما رؤساء النقابات التي لم تحضر الاجتماع هم عبد الفتاح إبراهيم ، الغزل والنسيج ، مجدي البدوي ، الصحافة والطباعة والإعلام ، وخالد عيش ، الصناعات الغذائية، ومجدي حسن ، النقل العام، وأحمد عبد المقصود ، العلوم الصحية، ومحمد جبران، البترول، واعتذر عن الحضور للسفر ، حسام الدي مصطفي، النقل البحري، فضلا عن حسن شحاته ، النقل الجوي .
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى
رؤساء 19 نقابة عامة يؤكدون وحدة العمل النقابى

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