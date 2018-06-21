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اقتصاد

المركزي: ارتفاع قروض القطاع العائلي لربع تريليون جنيه في يناير

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للقطاع العائلي ضمن القروض غير الحكومية بالنقد المحلي بقيمة بلغت نحو 250 مليار جنيه بما يعادل ربع تريليون جنيه، بنهاية يناير الماضي ، ومقارنة بـ 245.83 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق بفارق 4.17 مليار جنيه، ومقارنة بـ 244.704 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بزيادة بلغت 5.3 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قروض الافراد الطبيعيون بالعملة المحلية بلغت 244.73 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 240.541 مليار جنيه في ديسمبر 2017 ومقارنة بـ 238.8 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وبلغت أرصدة قروض العالم الخارجي بالعملة المحلية نحو 842 مليون جنيه مقابل 832 مليونا بنهاية العام الماضي ومقارنة بـ 834 مليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

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