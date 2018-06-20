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برلمان

برلمانية المحافظين تطالب حكومة مدبولي بخطة لمجابهة الغلاء

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:31 م
هالة أبو السعد رئيس
هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين
معتز الخصوصى
قالت هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ،إن هناك تساؤلات لابد أن تجيب عنها الحكومة الجديدة في برنامجها الجديد التي ستعرضه علي البرلمان خلال الأيام المقبلة.

واضافت أبو السعد في بيان لها اليوم الاربعاء، أن الأوضاع الاقتصادية عليها تساؤلات كثيرة خاصة بعد رفع سعر المواد البترولية الأخيرة، موضحة أنه بعد رفع سعر البنزين سوف يتم ارتفاع العديد من السلع، مؤكدة أن الحكومة يجب أن تضع برامج حماية مجتمعة لمجابهة الغلاء والحفاظ علي طبقات المجتمع بجانب وضع خطة لضبط الأسواق .

وأكدت أبو السعد أن النقطة الثانية التي يجب علي الحكومة التعامل معها في برنامجها الجديد هي منظومة الصحة ، خاصة بعد إقرار قانون التامين الصحي ، مشيرة انه يوجد خطة عمل تعمل عليها وزارة الصحة هي تطبيق قانون التامين الصحة والذي يبدأ في5 محافظات مشيرة أنه منذ ايام قليلة تم إقرار الموازنة العامة الجديدة لكن لم يتم زيادة اي اضافات لمنظومة الصحة ، وهذا سيعرقل تطبيق القانون التامين لان هذا القانون يحتاج الي مبالغ ضخمة في البداية لكي يتطبق.

أما المحور الثالث في تساؤلات ابو السعد علي برنامج الحكومة ، منظومة التعليم الجديدة حيت اكدت انه هناك مشروع تعليمي جيد اعده وزير التعليم يضم العديد من الخبراء موضحة كيف يتم تطبيق هذا المشروع دون تخصيص مبالغ اضافية لميزانية التعليم.

واختمت ابو السعد بيانها مطالبة الحكومة ان توضح طريقة علمها في السنوات المقبلة بجانب ايجاد رؤية في تلك الملفات التي تم ذكرها مسبقا، حتي نعرف ما هي الطريقة التي تسير بها الوزارات.

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