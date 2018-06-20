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حوادث

حبس طالب متهم بإصابة شاب بحروق خلال مشاجرة بالشرقية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:02 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
وائل شاهين
أصدرت نيابة أبو حماد قرارا بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إصابة آخر بحروق خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف على حجز كرسي بأحد المقاهي لمشاهدة مباراة روسيا ومصر مساء أمس .

تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفي أبوحماد المركزي " إ ص ع" 15 عاما طالب مقيم قرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد مصاب بحروق بنسبة 35% بالوجه والصدر والكتفين والذراع الأيسر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "نبيل ا ا" وشهرته "نبيل ابو الحج" 16 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي مقيم بمدينة أبوحماد حيث وقعت مشاجرة بينه وبين المصاب بسبب الخلاف على حجز كرسي لمشاهدة مباراة روسيا ومصر مساء أمس في أحد المقاهي بالمدينة وقام المتهم على إثر ذلك بسكب مادة حارقة واشعال النار التي امتدت للمصاب ما أدي لإصابته بحروق بنسبة 35%.
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تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15461 لسنة 2018 جنح أبوحماد وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. .

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