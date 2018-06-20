مميش: القناة الجديدة خدمت العالم بسرعة وصول البضائع.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة عمل اقتصادي من الدرجة الأولى ويثمن من قناة السويس الأولى، التي هي أهم مجرى ملاحي عالمي.



وأضاف "مميش"، خلال حواره مع الإعلامية سالي عاطف، المذاع على فضائية "دريم"،: "كان لدينا مشكلة اعتماد مجري ملاحي واحد، وكانت هناك أعطال تحدث في السفن التي تمر تعوق الحركة، ولا يوجد ممر بديل لذلك، مُشيرا إلى أن مدة العبور للسفن كانت تستغرق نحو 22 ساعة، وبعد القناة الجديدة تم اختصار الزمن إلى 11 ساعة.



وأشار "رئيس هيئة قناة السويس"، إلى أن القناة الجديدة اختصرت زمن المرور للسفن، فضلا عن توفير وقود للسفن العابرة، وتوفير الأمان الملاحي بعدم وجود اعطال، وتم الأسراع في وصول البضاعة من الشمال للجنوب والشرق والغرب من الأدوية والمأكولات، قائلا:"خدمنا العالم في سرعة وصول البضاعة، وهو ما لم يكن موجودا سابقا".





