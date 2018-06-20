مميش: 3 حالات فقط يمنع فيها مرور السفن بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ، إن المرور في القناة لا يخضع لأي عوامل سياسية وهناك 3 حالات فقط يمنع فيها مرور سفينة في المجري الملاحي للقناة وهم «السفينة المحملة بالمخدرات – السفينة التي تحمل رقيقا- والسفينة التابعة لدولة في حالة حرب معلن مع الدولة المصرية ».





وأضاف ن قناة السويس الأولي فكرة باحث فرنسي حيث كان يعمل دبلوماسي في القنصلية الفرنسية بالاسكندرية ، مشيرًا إلي انه عرض حق إمتياز مقابل الفكرة واعمال الحفر الذي استمر 10 سنوات بأيد مصرية خالصة.



وأوضح" مميش" خلال حوارا خاص مع الإعلامية سالي عاطف، عبر فضائية«دريم»، ان هناك ألف شهيد في حفر القناة القديمة، وشارك في اعمال الحفر مايقرب من مليون نسمة من أصل عدد السكان الإجمالي البالغ آنذاك 4.5 مليون نسمة موضحًا ان تلك القناة أصبحت شريان الحياة للعالم ويعد تاريخ للدولة المصرية.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس ،ان كافة المعارك التي خاضتها مصر كانت من قناة السويس ، واليوم تحولت المعارك العسكرية الي معركة تنمية وإقتصاد قوي .