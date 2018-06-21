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أخبار البلد

انطلاق تدريب طلاب التعليم الفني على مهارات الحوسبة السحابية.. اليوم

الخميس 21/يونيو/2018 - 03:57 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالشراكة مع البنك الدولي ابتداءً من اليوم، حدثًا تدريبيًا يهدف لتمكين الشباب المصري من مهارات الحوسبة السحابية، ومن المقرر أن يستمر هذا التدريب على مدار يومي (20) و(21) يونيو 2018 بالقاهرة.

ويندرج هذا التدريب في إطار مبادرة البنك الدولي للمهارات المستقبلية (SFI)، ويهدف البنك الدولي والوزارة إلى إمداد طلاب التعليم الفنى المصريين بالمهارات اللازمة للتنافس في الاقتصاد العالمي.

وصرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا " تسعى الدولة المصرية لتمكين شبابها فى أحدث المهارات فى مجالات استخدام تقنيات المعلومات والاتصال الحديثة وبالأخص "الحوسبة السحابية"؛ كى يتمكنوا من الولوج إلى المنافسة العالمية.. ويعتبر هذا الحدث خطوة على طريق إتاحة هذه الأدوات لطلاب المدارس الثانوية." 

وسوف يركز التدريب على تزويد (200) شاب مصري و(50) معلمًا من المعنيين بالتدريب ، على التعليم الفني والمهني الذي يعتمد على مهارات الحوسبة السحابية و أساسيات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسيز، وذلك على مدار يومي التدريب.

وسيقدم التدريب الفريق التعليمي من AWS Educate من أمازون ويب سيرفيسيز ، وسوف يُتاح لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين فرصة الانضمام إلى برنامج AWS Educate، وهو برنامج عالمي يزود الطلاب والمعلمين بالموارد اللازمة لتسهيل ودفع مساعي تعلم الحوسبة السحابية. 

وصرحت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بأن "قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات نموًا في مصر ومن أكثر مجالات العمل الجاذبة للطلاب، مؤكدةً أنه من الأهمية بمكان تأهيل العمالة اللازمة لتلبية احتياجات هذا السوق الواعد.

ولقد تم اختيار الطلاب لهذا التدريب ، من برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والفني على أساس الأهمية الفنية والاستحقاق والحاجة مع تركيز خاص على عامل النوع الاجتماعي.

وفي نهاية التدريب سوف يخضع الطلاب إلى اختبار لقياس مستوى الكفاءة وسوف يحصل الطلاب العشر الأوائل على جوائز يقدمها لهم الوزير بما في ذلك Amazon Kindle Tablets و Amazon Echo Dots و Amazon IoT Buttons و Crystal USBs والماوس اللاسلكي وبنوك الطاقة والقمصان.

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