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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة الأسنان بالمطار.. صور

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:01 م
صدى البلد
نورهان خفاجى
تمكن رجال الجمارك بالمبني الجديد رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بحوزة راكب مصر، قادم من أبو ظبي.

كان إيهاب عميرة رئيس قسم باللجنة الجمركية اشتبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الاتحاد رقم 655 القادمة من أبو ظبى، فى راكب مصرى، يحمل ثلاث حقائب نظرا لقلقه وارتباكه، وتم سؤال الراكب عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأفاد بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس رأى بمعرفة فرج حمدى رئيس قسم الفحص بالأشعة حيث تم تأييد الاشتباه، وبالعرض على عصام أنور عطيه مدير الإدارة قرر تكليف هاني صليب مأمور الجمرك تحت إشراف صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء بتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 394 عبوة لمستلزمات طب وجراحة الأسنان مخبأة بحقائبه بين طيات الملابس.

قرر محمد قناوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.
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