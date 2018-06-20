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مميش: قناة السويس الجديدة نجحت فى توقيتها..فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:55 م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
حازم عمرو
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إنه تولى رئاسة قناة السويس فى عام 2012، موضحا أنه قام باستكمال ما تم من المسئولين السابقين عن القناة، وتقدم بالشكر لكل من عمل فى القناة.

وأضاف مميش خلال حواره مع الإعلامية سالى عاطف، المذاع على فضائية « دريم»، أن كل رئيس لهيئة قناة السويس له فكر وطريقة للتطوير، ولكن الجميع يستكمل ما قام به الاسبق، مؤكدا أن الحدث الأهم فى الفترة الاخيرة هو قناة السويس الجديدة والذى نجح فى توقيته.

واشار إلى ان أى مشروع فى بدايته يتم عمل دراسة جدوى له، مؤكدا ان الدراسة التى تمت أكدت ان القناة فى 2023 ستحقق ضعف العائد الذى تحقق فى 2012.

وأوضح أنه بعد حفر قناة السويس الجديدة قمنا بتنوع الانشطة لزيادة العائد وقمنا بعمل كبرى و انفاق لربط سيناء بالوطن الام.

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