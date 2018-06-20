أركان فؤاد ونادية مصطفى أول حضور عزاء الموسيقار خالد البكري..صور

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الموسيقار"خالد البكري" بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.



كما حضر عدد من نجوم الوسط الفنى كان على راسهم الفنان الشاب محمد الشرنوبي و الفنانة ايمان سركسيان و دنيا عبدالعزيز ونادية مصطفي كما حضر المطرب اركان فؤاد و الشاعر هاني الصغير.



‎وتعاون الملحن خالد البكرى مع كبار نجوم الغناء بالوطن العربى، وقدم العديد من الأغانى المتميزة منها "أتحدى العالم" و"أجمل نساء الدنيا"، لصابر الرباعى، و"نسينى الدنيا" و"الحب الكبير" و"إحساس غريب" لراغب علامة، و"نسينى بيك" و"حياتى" لأصالة، و"أحلى الذكريات"و"كل حاجة" لهانى شاكر.