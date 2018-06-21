طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل.. اليوم

يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة اليوم الخميس، امتحان نهاية العام الدراسي 2017 /2018، في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (110.822) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.





ومن المقرر أن يتكون بوكليت امتحان التفاضل والتكامل من 18 سؤالًا، وتكون الدرجة الكلية من 30 درجة، ويكون الزمن المحدد للإجابة عن هذا الامتحان ساعتين فقط (من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا) .





ومن جانبه.. أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة مهتمة جدًا بمكافحة محاولات الغش التي تتم داخل اللجان اثناء سير الإمتحانات ، مشيرًا إلى أنه تقرر تغيير رؤساء لجان الغش والشغب مع كل يوم امتحاني ، حتى لا يقوم الطلاب بالاتفاق مع رئيس اللجنة لإتمام عمليات الغش المعتادة .



