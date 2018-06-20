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حوادث

إخلاء سبيل 9 سائقين بالإسماعيلية بعد الاتهام بالامتناع عن التحميل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:02 م
قوات الأمن
قوات الأمن
حسام صلاح
قرر المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية إخلاء سبيل 9 سائقين بكفالة 500 جنيه على ذمة القضية التي وجهت إليهم تهم الامتناع عن تحميل الركاب والمطالبة بزيادة تعريفة الركوب المقررة من المحافظة والمرور.

كانت مباحث المرور بالإسماعيلية برئاسة المقدم عادل الجزار القبض على 9 سائقين بموقف الإسماعيلية العمومي للمحافظات لامتناعهم عن تحميل الركاب بعد إقرار تعريفة الركوب الجديدة.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد حمدي عبد النبي قائد مرور الاسماعيلية يفيد امتناع بعض السائقين العاملين على خط الإسماعيلية /المرج عن العمل بالموقف مما أدى إلي تعطل حركة المسافرين الراغبين في السفر من الإسماعيلية للقاهرة وطلب مباحث المرور التي انتقلت علي الفور لحل الأزمة.

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