ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مرشد: ربط برنامج الحكومة باستراتيجية بناء الشخصية المصرية

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:00 ص
النائب مجدي مرشد،
النائب مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر
أحمد أيمن
أكد النائب مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لم يحدد موقفه بشأن الحكومة الجديدة، حيث ينتظر الأعضاء عرض برنامج الحكومة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بمنح الثقة أو سحبها، موضحا أن دعم مصر سيكون ممثلا باللجنة البرلمانية المزمع تشكيلها لمناقشة برنامج الحكومة بصفته ائتلاف الأغلبية بالمجلس.

وأعرب مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن تفاؤله حيال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتغيير الوزاري الجديد، الذي ضم 12 حقبة وزارية، مشيرا إلى أن مدبولي رجل أكاديمي ولديه الخبرة الكافية لإدارة الحكومة وتسيير الأمور خلال الفترة المقبلة، كما أثبت كفاءته خلال توليه وزارة الإسكان.

وأضاف أمين دعم مصر، أن الائتلاف سيتخذ استراتيجية الرئيس السيسي التي أدلى بها خلال حلفه اليمين الدستورية أمام البرلمان معيارا للحكم على برنامج الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس ركز في خطاب الولاية الثانية على بناء الشخصية المصرية لذلك لابد من أن تتضمن خطة الحكومة ربط بناء شخصية الإنسان بمختلف المجالات من صحة وتعليم.

ترشيحاتنا

حكم استخدام المرأة للمكياج

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

الصحف السعودية: مصر مصرة على استكمال الإصلاح الاقتصادي.. التصعيد يهدد بحرب جديدة في غزة.. والجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في جنوب البلاد.. والمعارك على أشدها لتحرير مدينة الحديدة

في ذكرى رحيل سعاد حسني.. أسرار جمالية لا تعرفها عن السندريلا

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو

تشريعية واقتصادية النواب تناقشان قرارات جمهورية.. الأسبوع المقبل

الحوثيون يرتكبون أعمالا تخريبية وغير إنسانية في الحديدة

انتقادات للجرافيك والرتب العسكرية في حرب كرموز

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

اقتراح برغبة لتخفيض سن التقاعد للهيئات القضائية من 71 إلى 65 عاما

أفلام عيد الفطر تحقق 51 مليون جنيه في أسبوع

حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟