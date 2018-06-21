مرشد: ربط برنامج الحكومة باستراتيجية بناء الشخصية المصرية

أكد النائب مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لم يحدد موقفه بشأن الحكومة الجديدة، حيث ينتظر الأعضاء عرض برنامج الحكومة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بمنح الثقة أو سحبها، موضحا أن دعم مصر سيكون ممثلا باللجنة البرلمانية المزمع تشكيلها لمناقشة برنامج الحكومة بصفته ائتلاف الأغلبية بالمجلس.



وأعرب مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن تفاؤله حيال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتغيير الوزاري الجديد، الذي ضم 12 حقبة وزارية، مشيرا إلى أن مدبولي رجل أكاديمي ولديه الخبرة الكافية لإدارة الحكومة وتسيير الأمور خلال الفترة المقبلة، كما أثبت كفاءته خلال توليه وزارة الإسكان.



وأضاف أمين دعم مصر، أن الائتلاف سيتخذ استراتيجية الرئيس السيسي التي أدلى بها خلال حلفه اليمين الدستورية أمام البرلمان معيارا للحكم على برنامج الحكومة، لافتا إلى أن الرئيس ركز في خطاب الولاية الثانية على بناء الشخصية المصرية لذلك لابد من أن تتضمن خطة الحكومة ربط بناء شخصية الإنسان بمختلف المجالات من صحة وتعليم.

