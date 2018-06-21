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أخبار البلد

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح الفيزياء والتاريخ.. اليوم

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
تبدأ اليوم كنترولات الثانوية العامة في أعمال تصحيح العينة العشوائية لامتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذين أداهما طلاب الثانوية العامة الثلاثاء الماضي الموافق 19 يونيو 2018.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الفيزياء 368.349 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة التاريخ 254.508 طلاب على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن تقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر، قد أكد أن أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ كانت في مستوى الطالب المتوسط.

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