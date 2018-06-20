المحافظون والمرور يتابعون تطبيق التعريفة الجديدة.. هدوء والتزام بمواقف الغردقة .. وضبط 10 مخالفين في أسوان .. فيديو وصور

محافظ القليوبية يستقل سيارة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

هدوء في مواقف الغردقة والتزام السائقين بالتعريفة

مرور بنى سويف يلزم السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام لمتابعة التطبيق

رؤساء المدن بالمنيا يتابعون تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة



شهدت محافظات مصر اليوم قيام المحافظات ورؤساء المدن وإدارات المرور بجولات على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضبط المخالفين، بعض قرار زيادة أسعار الوقود.



ففى القليوبية، تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لليوم الخامس على التوالى إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة



وقام محافظ القليوبية بجولة بعدد من مواقف سيارات الأجرة بعدد من مدن المحافظة واستقل المحافظ احدى السيارات الاجرة للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز و المدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن و المرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وإنتظام العمل بالمواقف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة



واشار عشماوى الى انه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع السائقين غير الملتزمين والمخالفين وسيتم محاسبة ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة.



وقال إنه اصدر تعليمات مشددة لمدير إدارة المواقف بوضع لوحات كبيرة بالمواقف وإستيكرات على السيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف.



وشدد على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بإيتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.



وفي البحر الأحمر شهدت مواقف الأقاليم السرفيس والميكروباص بمدينة الغردقة حالة من الهدوء اليوم مع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، جاء ذلك عقب قرار زيادة أسعار ، حيث لم ترصد صدى البلد أي مخالفات.



ومن جانبه شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، على التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية بمختلف مدن المحافظة، والخارجية إلى المحافظات الأخرى ، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتصدى بكل حزم تجاه كل من يخالف تلك التسعيرة من السائقين .



كما أكد على مديرية الأمن والمرور بتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ومواقف السيارات لمراقبة تعريفة الأجرة لمنع السائقين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة، مشيرًا إلى أهمية توعية السائقين بمختلف مدن المحافظة بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة.



وفي بني سويف، شنت إدارة مرور بنى سويف بقيادة العميد حسام الشايب اليوم حملة للصق تعريفة الأجرة الجديدة على زجاج سيارات "الأجرة والتاكسي، والسرفيس، وبين المحافظات"، بعد تعدد شكاوى المواطنين للمحافظ المهندس شريف حبيب ومدير الأمن اللواء جرير مصطفى من حدوث مشكلات ونقاشات حادة تصل للمشاجرات مع السائقين لإصرارهم على زيادة الأجرة ومخالفة قرار المحافظ والمجلس التنفيذي بتحديدها.



شارك فى الحملة المقدم مدحت قرنى وكيل الادارة والمقدم محمود الخولى مدير التراخيص، والرائد هشام مكي رئيس مباحث الإدارة.



يذكر أن المحافظة سبق وان حددت التعريفة الجديدة لأجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 150 قرشًا، و7 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و14 جنيها للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز تم تحديدها بـ4 جنيهات لخط بني سويف- الواسطى، و2 جنيه لخط بني سويف - ناصر، و5.25 جنيه لخط بني سويف - الفشن، و3 جنيه لخط بني سويف - اهناسيا، 5.25 جنيه خط بني سويف - سمسطا، و3 جنيه لخط بني سويف -ببا.



وفي القاهرة، تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة موقف السلام ضمن جولاته لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بها.



وشدد المحافظ على اللواء منيب عزب مدير عام مواقف الأقاليم بضرورة نشر لوحات توضيحية كبيرة علي كل رصيف بالموقف موضحًا بها تعريفة الركوب الجديدة.



وخلال الجولة التقى المحافظ سائقي الموقف والذين طالبوه بتوفير أماكن انتظار لهم كاستراحة قبل استئناف الرحلات ووعد المحافظ سائقي الموقف بدراسة تخصيص مساحات أكبر لهم لاستيعاب الزيادة في أعداد السيارات.



ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مشددا على وجود "استيكر" التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي لجميع السيارات ووجود الأرقام الخاصة بالشكاوى والإبلاغ عن المخالفات في أماكن ظاهرة بالمواقف مشيرًا إلى أن عدد المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بلغ حوالي 34 مخالفة ما بين زيادة في التعريفة وتجزئة المسافة.



ويعد موقف السلام أكبر موقف في تاريخ العاصمة حيث أنه مقام علي مساحة 12,5 فدان بحي السلام بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه ويسع 1068 سيارة بهدف تجميع وسائل النقل البري المختلفة داخل موقف واحد حيث يضم أوتوبيسات وسيارات الميني باص التابعة للنقل العام ، وموقع لسيارات النقل البري لمحافظات الجمهورية المختلفة ، وموقع لسيارات السيرفيس التي تربط الموقف بكافة أحياء القاهرة . وموقع لسيارات سرفيس الاقاليم.



كما يعد الموقف الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يتم إدارته إلكترونيًا من خلال تركيب بوابات إلكترونية للتحكم في دخول وخروج السيارات ، مع مراقبة الموقف بالكامل بكاميرات بأكثر من 80 كاميرا تعمل على مدار 24 ساعة ، وتركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بالاتجاهات ومواعيد المغادرة والوصول بالنسبة لأوتوبيسات الأقاليم.



وقد راعت المحافظة في تصميم الموقف إنشاء مباني الخدمات اللازمة لتوفير سبل الراحة للمواطنين والسائقين من مباني إدارية ومسجد ودورات مياه عمومية ومحطة محولات كهربائية وكافيتريات ومحال تجارية.



رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق مرزوق مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع شرق واللواء منيب العزب مدير عام مواقف الأقاليم واللواء عمر جمجوم المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة واللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام أول



وفي المنيا، تابع رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة المنيا مدى التزام السائقين بالمواقف بالتعريفة الجديدة المقررة والتأكد من عدم وجود أي مشاكل المدينة أو القرى التابعة للمراكز خاصة بالركاب أو السائقين، والوقوف على عدم تجاوز السائقين للأجرة المعلنة بالمواقف والتصدي لأى شكل من أشكال الخروج عن القانون.



في مركز بني مزار، تفقد إسماعيل الفحام رئيس المركز، يرافقه عدد من نواب البرلمان وقوات الشرطة مواقف السيارات وذلك للتأكد من سير الحركة المرورية ومدى الالتزام بالتسعير المقررة من قبل السائقين، كما تم وضع تسعيرة للتوكتوك داخل المدينة بقيمة 5 جنيهات.



وفى مركز مطاى، تابع اللواء ناصر فتحي مواقف النقل داخل المركز سواء بين القرى وبعضها أو بين المركز وباقي مراكز المحافظة وذلك لضبط تسعيرة الأجرة الجديدة وحتى لا يتم التلاعب بالأسعار من السائقين.



وأكد رئيس مركز مطاى خلال جولته على ضرورة وجود التسعيرة على السيارات وفي الموقف حتى لا يحدث أي تلاعب مشددًا على مدير المواقف وموظفي المواقف على التعامل بكل حزم مع المتجاوزين للتسعيرة وتطبيق القانون على المخالفين.



وفى ابوقرقاص، قام العقيد محمد صلاح رئيس المركز بالمرور علي المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الخاصة بالمركبات بمختلف أنواعها، كما استمع الى عدد من المواطنين لمعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة وعدم مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.



من جانبه تابع إبراهيم عطية واحمد خلف نائبا رئيس مركز العدوة ، مدى التزام السائقين بالمواقف بالتعريفة الجديدة المقررة والتأكد من عدم وجود اى مشاكل بالمدينة والقرى التابعة للمركز خاصة بالركاب أو السائقين، والوقوف على عدم تجاوز السائقين الأجرة المعلنة بالمواقف والتصدي لأي شكل من أشكال الخروج عن القانون.



بينما في أسوان، ضبطت الأجهزة الأمنية 10 مخالفات للسائقين بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة اسعار الوقود فى أسوان.



وأعلنت إدارة مرور أسوان عن تعاملها المباشر مع البلاغات والشكاوى التى تصل عن طريق المواطنين حيث يتم التعامل بكل حزم مع المتلاعبين والمخالفين للتعريفة الجديدة.

