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فن

نبيل الحلفاوى يعلق على خروج المنتخبات العربية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:07 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك بعد خروج مصر والمغرب والسعودية من كاس العالم المقام فى روسيا.

وقال الحلفاوى :"كل ما أتمناه الآن بعد الدعوات لتونس بالصعود ألا يغادر العرب المونديال قبل تسجيل أهداف ملعوبة وما زالت هذه الفرصة متاحة للمغرب وتونس.. وأمامنا والسعودية فرصة ذهبية في مواجهتنا سويا. التي أرجو ألا تنتهي بتعادل سلبي".

يذكر أنه خرج رسميا حتى الآن من كأس العالم كل من السعودية بعد هزيمتها اليوم أمام أروجواى ومصر بعد هزيمتها أمس من المنتخب الروسى والمغرب بعد هزيمتها من المنتخب البرتغالى.

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