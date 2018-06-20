باهبري لاعب السعودية للجماهير : نأسف للخروج من المونديال



وقال باهبري - في تصريح اليوم الأربعاء - "لعبنا مباراة جيدة ولكننا لم نحقق الانتصار"، مضيفا: "نتوجه بالاعتذار لكل الجماهير السعودية".



وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للمنتخب السعودي، حيث خسر في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018 أمام منتخب البلد المضيف بخماسية نظيفة، قبل أن يخسر اليوم من منتخب "السيليسيتي" بهدف دون رد ليودع البطولة رسميا.

أعرب هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي، عن أسفه بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام أوروجواي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والخروج من المونديال رسميا.