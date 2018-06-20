رئيس جامعة بنى سويف: رفض الانتداب الكلى والموافقة على الجزئى

عقدت لجنة تعيينات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة اليوم اجتماعا ، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعمداء اعضاء مجلس الادارة .



وأوضح رئيس الجامعة ان اللجنة وافقت على رفض الانتداب الكلى شكلًا وموضوعًا ووافقت على الانتداب الجزئى لأعضاء هيئة التدريس من والى الجامعة مع الالتزام باللوائح والقوانين مع تفضيل النقل الى الجامعة ، كما اعتمدت اللجنة الخطة الخمسية لبعض كليات الجامعة ، ووافقت على تكليف هيئة معاونة ببعض الكليات ، فضلا على الموافقة على نقل اعضاء هيئة تدريس من الخارج الى الجامعة .



وأشار رئيس الجامعة ان الاجتماع استعرض خطة توحيد الاقسام وتمت الموافقة على الخطة ، وناقش الاجتماع موضوعات شكاوى التعيينات التى تمت عن طريق الاعلان مع مناقشة الرد عليها.



