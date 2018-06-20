مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في مياه النيل ببني سويف

لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل ببني سويف.



وكان اللواء جرير مصطفى، مدير امن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، بتعرض "محمد. ف. ص"، 28 سنة، مقيم منطقة الجزيرة بمدينة بني سويف، للغرق أثناء استحمامه في نهر النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.