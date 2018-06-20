متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف شمال سيناء

طالب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بضرورة المتابعة الميدانية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على أرض الواقع.



وفي هذا السياق تابع وفد من مجلس مدينة العريش مدى التزام قائدي السيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة والتي اعتمدتها محافظة شمال سيناء وذلك بعد تحريك أسعار الوقود الذي تم خلال الأيام الماضية .



حيث تفقد الوفد برفقة عبده طلب، مدير مواقف العريش السيارات الأجرة ومدى التزامها بلصق التعريفة الجديدة على السيارات الخاصة بخطوط المحافظات والتنبيه على المواطنين بضرورة إبلاغ إدارة الموقف لاتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه المخالفين للتسعيرة الجديدة المقررة مؤخرًا.



