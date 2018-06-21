طلب إحاطة لوزير الإسكان لتفعيل خدمة الصرف الصحي في قرى القوصية بأسيوط

قال النائب راشد أبو العيون، عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تفعيل خدمة الصرف الصحى فى مناطق قرى القوصية بمحافظة أسيوط.





وأكد "أبو العيون"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ارتفاعًا فى منسوب المياه الجوفية داخل قرى القوصية بمحافظة أسيوط، بنسبة لم نرها من قبل ، الأمر الذى تسبب فى سوء خدمة الصرف الصحى فى قرى القوصية بأسيوط.





وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، إلى أن قري عنك والحبالصة بدائرة القوصية بمحافظة أسيوط بها ارتفاع فى منسوب المياه الجوفية داخل الدور الاول من هذه القرى.