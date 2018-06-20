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حوادث

العُثور على جثة طفل مقتولًا في الذرة بالشرقية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:55 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
وائل شاهين
عثر أهالي قرية أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على جثة طفل مقتولا بالزراعات داخل محصول الذرة.

تلقى اللواء رضا طبلة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي الرائد نبيل غيث رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس بلاغًا من أهالي عزبة أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل بالعثور على جثة "السيد ش. م.ال" 12 عامًا-طالب، مقتولا بالزراعات داخل محصول الذرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفي بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.

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