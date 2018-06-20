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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يفوض النقيب للتفاوض حول تعديلات قانون الصحافة المقترحة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:54 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه، اليوم الأربعاء، 20 يونيو 2018، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل تفصيلي، وأبدى أعضاء المجلس تحفظاتهم وملاحظاتهم على عدد من مواد القانون، مؤكدين ضرورة تعديلها.

وشكل مجلس النقابة لجنة تجتمع غدًا لصياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، على أن يتم إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

وفوض المجلس نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة.

وتقرر أن يستكمل مجلس النقابة اجتماعه السبت المقبل.

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