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أخبار العالم

الكاميرون: مقتل 84 جنديا حصيلة الاشتباكات مع الانفصاليين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الكاميروني فليمون يانج اليوم الأربعاء مقتل 84 شخصًا من الجنود وضباط الشرطة خلال الشهور الماضية التي اندلع فيها القتال مع الجماعات الانفصالية التي تهدف لتشكيل دولة ناطقة باللغة الانجليزية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس الوزراء "فليمون يانج" قوله إن هناك مخططا لارسال 220 مليون دولار كمساعدات انسانية لمئات الآلاف من المدنيين تقول الحكومة إنهم يعيشون في أوضاع غير مستقرة بسبب هجمات الانفصاليين.

وقال يانج بإن المدنيين، خاصة الذين يسكنون المناطق الريفية، هم أكثر من عانوا بسبب "الحرب البشعة التي شنها الارهابيون".

يذكر أن عدد المواطنين الذين يتحدثون اللغة الانجليزية يمثلون حوالي خمس سكان الكاميرون، وقد طالب هؤلاء المواطنون باجراء اصلاحات في المناطق التي يسكنوها.

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