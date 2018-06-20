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مميش: بدأنا في تجميع خطوط ملاحية للعودة لأفريقيا.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:55 م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
نورا المري
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تربط العالم كله الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وأن أفريقيا في القلب لأننا أفارقه مصريون، ولابد من وجود خطوط لربط الساحل الشرقي والغربي في أفريقيا بمنطقة القناة.

وأشار "مميش"، خلال لقاؤه مع الإعلامية سالي عاطف المذاع على فضائية "دريم" اليوم الأربعاء، إلى أن مصر كان لها مكاتب كثيرة في أفريقيا في السنوات الماضية، مُشيرا إلى أنه طالب الرئيس في لقائه به بالعودة للسوق الافريقي، وتم البدء بالفعل في تجميع خطوط ملاحية للعودة لأفريقيا ولكن كل بضاعة أفريقيا تعبر عبر قناة السويس.

وتابع: " نتمنى عودة شعار صنع في مصر للسوق في أفريقيا لأننا جزء منهم وهم جزء منا، وهو فتح للاسواق المصرية لأن البضاعة المصرية تتناسب مع الطبيعية الافريقية وقريبا ستعود".

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