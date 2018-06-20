احباط تهريب 360 شيكارة كيماوى بأبو المطامير.. صور

نفذت إدارة تموين مركز أبو المطامير برئاسة المهندس احمد جمده حملة مكبرة للرقابة على الاسواق والتصدى لتجار السوق السوداء وذلك تحت اشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وبالتنسيق مع مباحث التموين برءياسة العقيد وجدى الصيرفى .



اسفرت الحملة عن ضبط 200 شيكارة كيماوى مدعم مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية بأحد المخازن بيع المبيدات الزراعية اثناء تهريبها للبيع فى السوق السوداء ،و160 شيكارة كيماوى مجهول المصدر بأحد المحلات بناحية أبو المطامير



تم تحرير المحضران 100750 ورقم 100751 للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق